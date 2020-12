Selgub, et väga paljud koduomanikud unustavad iganädalase koristuse käigus põrandaliiste puhastada. Liistudele nii põrandalt, seintelt kui ka erinevatelt pindadelt valguv tolm hakkab tihtipeale silma alles siis, kui iluliistud sentimeetripaksuse tolmukihi alla mattunud on.

Tolmuimejaga puhastades võiks seega vähemalt korra nädalas oma põrandaliistud spetsiaalse otsikuga üle käia, vahendab goodhousekeeping.com. Kui liistudel olev tolm on seal pikemat aega jõude seisnud, tasub need esmalt niiske lapiga üle käia, et üleliigne mustus ja tolmukübemed eemaldada.