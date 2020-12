VIDEOEKSKURSIOON ⟩ Lummavad kaadrid Rootsi jäähotellist

Rootsis, Jukkasjärvis asuv jäähotell on koroonapandeemiast tingituna loonud inimestele võimaluse kodust lahkumata veeta öö nende maagilises hotellis, kirjutab Apartment Therapy. Hotell on ehitatud naturaalsest lumest ja jääst, seal on 12 sviiti ja üks tseremooniasaal pulmade ja muude pidustuste jaoks. Jäähotell avati huvilistele 11. detsembril ja seda on võimalik külastada kuni järgmise aasta 11. aprillini.