HUBASUSE ABC ⟩ Kuidas teha üürikorterist tõeline kodu?

Uude üürikorterisse kolides on tavaolukorras olemas kõik elus vajalikud mugavused ja võimalused, et ennast koduselt tunda. Vahepeal tuleb ette aga olukordi kus võib tekkida koduigatsus ja tunne, et see koht, mida pidasid enda koduks, ei ole seda mitte. Siit leiate neli viisi, kuidas muuta oma olemine üürikorteris mõnusaks ja hubaseks ning panna ennast tundma, nagu oleksid kodus.