KAS KA SINU ⟩ See oli kinnisvaraportaali City24 külastajate selle aasta lemmikpakkumine

Maja kohta kuulutatakse pakkumises nii: «Otsige ükskõik millisest kinnisvaraportaalist kuulutust kus müüakse 160 aasta vanust ajaloolist hoonet suurusega üle 300 ruutmeetri, millega kaasneb 250-ruutmeetrine pööning balletisaali jaoks, kanalisatsioon, veetorustik, elekter, oma saal, lava, kolm WC-d, saun, duširuumid, oma kartulimaa, maasikapeenrad, noored õunapuud, krunt mis on suurem kui Tallinna Raekoja plats, lõputud marja ja seenemetsad, uskumatult ilusad ujumiskohad ja veel palju teisi mõnusaid asju mis teevad ühest majast kodu ja olemisest, päris elu ja seda kõike vähem kui 80 000 euro eest ja siis veendute, et see on ainus ja parim Eesti kinnisvara pakkumine.»