VAATA PILTE! ⟩ Sinu unistuste kodu Emajõe ääres

Emajõe ääres asuvas korteris on kokku neli tuba, üldpinnaga 97,7-ruutmeetrit. Veel võib korterist leida rõdu, terrassi, panipaiga ja avatud köögi. Lisaks on korteris olemas dušš, vann ja saun. Korteri juures on tasuta parkimine ning korteri ümbrus on aiaga eraldatud, mis tähendab, et elamurajoon on peresõbralik.