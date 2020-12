Rae vald kehtestas IKEA kaubamaja detailplaneeringu

«Seoses Maximaga viidi läbi täiendav riskianalüüs, kuidas võimaliku ohu korral peaks käituma. Need pandi planeeringusse sisse. Kuivõrd oli ka muid asju, proovisime ka neile vastuse anda. Oma arust me leidsimegi lahenduse, aga asjaosalised ei olnud valmis vaietest loobuma, arvates, et see ei ole ikkagi piisav. Siis mindi rahandusministeeriumisse, nagu seadus ette näeb,» rääkis Põldmäe.

Rahandusministeeriumist teatati möödunud nädalal Rae vallale, et nemad planeeringu kehtestamiseks takistusi ei näe. «Kaardi peale oli küll vaja väikesed täiendused teha, aga põhimõtteliselt andsid loa, et need vaided ei puuduta planeeringut niivõrd palju, et me ei peaks seda kehtestama,» lausus Põldmäe.