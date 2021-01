ELUOHTLIK ⟩ Elektrik Helary Poolmaa jagab ehmatavaid näiteid kodu kallale lastud soss-seppade töödest

Elekter on meie igapäeva elus tähtis, kuna ilma selleta poleks meil majapidamistes valgust ja soojust. Majja kolides on oluline kontrollida, et selle elektrisüsteemid töötaksid ega poleks ohtlikud. Vastasel juhul võib alguses väikesest ja tähtsusetuna tunduvast probleemist saada suurem probleem. Maja süttimisel elektrisüsteemist tingitud vigade pärast võime kõige paremal juhul kaotada ainul maja, halvimal juhul oma lähedased ja enda elu.



«Elektripaigaldistes võib tekkida väga erineva iseloomuga vigasid, mis võivad olla tingitud elektripaigaldise vananemisest, nõuetekohasusest või antud kontekstis nõuetele mitte vastavusest, paigaldaja lohakusest või teadmatusest, kui ka muudest teguritest, nagu eesmärgipõhine kasutusviis või selle eiramine,» sõnas elektrik Helary Poolmaa.



Ehitusmehed on ehitamise käigus üritanud parandada elektrijuhtmeid. Juhtmed on keeratud kokku ning nende peale on asetatud maalriteip. See on ohtlik, kuna juhtmete süttimise käigus on esimene asi, mis tuld võtab on paberist teip. Olukorda saaks lahendada näiteks juhtmete isoleerimise või kinnitamisega spetsiaalsete elektrijuhtmete jaoks mõeldud kinnitustega.