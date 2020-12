Spordijalatseid kogudes ja neid õigesti hoistades saate nende eluiga olulistelt palju pikendada. Seda enam, et tänapäeval maksavad head ja kvaliteetsed jalanõud palju raha on oluline, et jalanõud säiliks kaua ja neid ei peaks peale paari kasutuskorda ära viskama. Peale spordijalatsite kasutamist on soovituslik sinna kogunenud mustus ja niiskus lapiga ära pühkida. Seejärel tuleks kuivad ja puhtad jalanõud panna kuni järgmise kasutamiseni kingakarpi, et jalatsid püsiksid värsked ja säiliks kauem.