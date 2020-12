ENNE ELU, SIIS VARA ⟩ Mida teha, kui köögis süttib kodumasin?

Puumaja korteris elav naine avastas esmaspäeval, et röster läks põlema nii, et seadmest oli väljas poolemeetrine leek. Selline vaatepilt ehmatas korterielaniku loomulikult ära, kuid õnneks suutis ta end kokku võtta, haaras rösteri käte vahele ja viis selle rõdule, kus kodumasin lõpuks kustus.

Tulekahju häireteateid Nublu suitsu- ja vinguanduritelt ning koduvalve seadmetelt jõuab G4Si juhtimiskeskusesse iga päev. Enamus nendest ohuolukordadest suudetakse elanike poolt kiirelt lahendada, sest põleng avastatakse algstaadiumis. Kuid igas kuus saab Eestis tules kannatada ligi poolsada kodu. Need on olukorrad, kus on vaja juba päästjate abi. Iga neljas neist saab alguse elektriseadmest või -paigaldisest.

Põhja-Tallinnas juhtunud rösteripõleng sai käepäraselt lahendatud, kuid korterielanikku jäi kummitama küsimus: kuidas tegelikult on õige sellises olukorras käituda?

Enne elu, siis vara

Kõige tähtsam enne tulega võitlusse asumist on olla enda suhtes aus ja teada oma tegelikke võimeid. Paraku pole harvad juhtumid, kus näiteks eakas inimene on saanud raskeid põletushaavu, kuna arvas, et suudab põleva köögiseadme või toidupõlengu ise kustutada. Kui on väiksemgi oht, et süttinud elektriseadmest võib alguse saada suur tulekahju ja sa ei saa sellest ise jagu, siis helista kohe hädaabinumbrile 112, kutsu abi ja mine ise majast välja sulgedes enda järelt uksed-aknad, et tuli hapnikku juurde ei saaks. Kangelast mängida pole mõtet ja ennast ohtu seada ei tasu. Enne elu, siis vara.

Tuletekk ja kustuti

Lihtne lahendus põlengu likvideerimiseks on loomulikult tulekustuti. Tulekustuteid on saadaval erinevat tüüpi ja erineva suurusega. Kustutit ostes tasub endale enne selgeks teha, mida konkreetse kustutiga kustutada võib ja mida mitte. Näiteks iga vahtkustuti ei sobi elektriseadmete kustutamiseks. Pulberkustuti on küll kõige soodsam ja universaalsem, kuid seda kasutades peab arvestama, et see võib rikkuda seadmed, mis pulbriga pihta saavad. Aga siiski on mõni rikutud kodumasin väiksem kahju kui maha põlenud korter.

Süttinud köögitehnika või toidukõrbemise kustutamiseks sobib hästi tulepüsivast materjalist tuletekk ehk tulekustutusvaip. Tulekolle kaetakse vaibaga, takistatakse sedasi põlemiseks vajaliku hapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Elektriseadme kustutamisel tuleb see enne vooluvõrgust välja võtta.

Tulekustutusvaip on soovitav paigaldada seinale, näiteks köögi väljapääsu juurde, piisavalt eemale pliidist, et seda oleks võimalik ohutult ja kiirelt haarata.

Muud käepärased võimalused

Paraku igas kodus kustutusvahendeid pole, kuid tulest jagu saamiseks on lahendusi teisigi. Kui hakatakse kustutama näiteks rösterit, siis esimese asjana tuleks see vooluvõrgust lahti ühendada.

Köögis on vesi lähedalt võtta, kuid see ei sobi kindlasti vooluvõrgus olevate seadmete ega põleva rasva kustutamiseks.

Tulekustutusvaiba asemel võib kasutada ka paksemat tekki või pisemat vaipa, millega väiksem tulekolle lämmatada. Kuid seda ainult juhul kui on kindel veendumus, et see tekk või vaip kergesti ei sütti. Vastasel juhul antakse tulele hoogu juurde. Ka panni- või potikaas sobib väiksema leegi lämmatamiseks.

Kui otsustatakse põlev elektriseade õue viia, siis peab arvestama, et inimene võib põleva seadme maha pillata ja sedasi järgmise tulekolde tekitada. Või süüdata kodumasinat rõdule viies näiteks kardinad.

Kui ennast pole kodus

Paraku võib vooluvõrku ühendatud elektriseade süttida ka siis kui kedagi kodus pole. Selliseid olukordi on ka väga raske ette näha. Taoliste juhtumite kiireks avastamiseks tasub kasutada turvateenuseid ehk suitsu- ja vinguandureid, mis on ühendatud turvaettevõttega.