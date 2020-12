TOP10 ⟩ Vaata, milliste uute kodude vastu on tänavu kõige suurem huvi olnud

Tallinn ei ole pisike, aga nende kodude puhul on saadud inspiratsiooni nii Tallinnast kui ka väikelinnast. Sellest ka nimi – Väike Tallinn. Uusarenduse kodud on kaasaegsed, kõrgete akende ja veelgi kõrgemate lagedega.

Torni välis- ja sisearhitektuur on inspireeritud New Yorgi pilvelõhkujatest. Hoonel on liigendatud arhitektuur, kõrgema 20-korruselise osa kahel küljel on kaks madalamat osa: üks 7-korruseline ning üks 5-korruseline,mille terrassialad pakuvad lisaks hunnitule vaatele võimalust pere või sõprade seltsis vabas õhus mõnusalt aega veeta. 6. korrusele on lisaks loodud ka klubiruum, mida majaelanikud saavad kasutada erinevate ürituste korraldamiseks, olgu selleks sünnipäevad, filmi- või spordiõhtu sõprade ja pere seltsis.