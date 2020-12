EKSPERT SELGITAB ⟩ Mida teha, et kinnisvara väärtus oleks kõrgem?

Põhilised kinnisvara väärtust määravad tegurid on asukoht, teenuste kättesaadavus (kaupluste, koolide, lasteaedade lähedus) ja nõudlus ning pakkumine antud turupiirkonnas ja neid tegureid ise muuta ei saa. Lisaks sellele mõjutavad kinnisvara väärtust olulisel määral hoone konstruktsioonid ja seisukord, korrus/korruselisus, siseruumide seisukord, pindala, tubade arv, planeering, küttesüsteem, rõdu või terrassi olemasolu, panipaigad ning parkimiskoht. Just siseruumide seisukord on see, mille eest saab ise hoolt kanda nii korteri- kui ka majaomanik.

Siseruumide seisukorra hindamisel on oluline nii üldmulje kui ka siseviimistluses kasutatud materjalid. Hea üldmulje jätmiseks tasub koristada ruumid, veenduda, et hindaja pääseb kõikjale ligi ning puhastada pinnad. Juhul kui seinad on määrdunud, võiks kaaluda seinte ülevärvimist, mis ei ole kulukas, kuid jätab nii hindajale kui ka ostjale parema ning värskema mulje. Erilist tähelepanu tuleks pöörata vannitoa puhtusele – puhastada põrandad, seinad, dušikabiin/vann ja valamu. Lisaks tasub kaaluda ka katkiste põrandaplaatide väljavahetamist. Hästi hoitud vara hind on kõrgem kui kulunud siseviimistlusega varal ning pisiparandusi vara väärtuse tõstmiseks on otstarbekas teha.

Vara turuväärtuse leidmisel hinnatakse ka kohtkindla mööbli seisukorda ja kvaliteeti. Vaadatakse köögimööblit, garderoobikappe, vannitoasisustust ning seega võiks nende valimisel eelistada kvaliteetseid ja kaasaegseid lahendusi. Ka väikesed muudatused (näiteks köögis tööpindade vahetamine või värvimine) võivad avaldada suurt mõju. Lahtise mööbli väärtust vara hindamisel arvesse ei võeta ning seetõttu selline mööbel ja tehnika vara väärtust ei tõsta.

Lisaks ruumide seisukorra hoidmisele ja parandamisele on oluline kontrollida ka üle, et ehitis oleks seadustatud ja olemas kasutusluba. Kasutusloa puudumisel on vara väärtus madalam ning seetõttu tasub loakohustuslike tööde tegemisel kõik vajalikud dokumendid korras hoida või vähemalt enne hindamist korda teha. Kui muudetakse või asendatakse hoone kande- ja jäigastavaid konstruktsioone või muudetakse tehnosüsteeme, siis sellisel juhul on vajalik ehitusprojekt ning kasutusteatis.