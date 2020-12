Stiilsest elukohast avaneb panoraamvaade linnale ja õhkub Hollywoodi glamuuri. Majast avaneb vaade kesklinnast ookeanini, mis on nähtav igast maja toast. Mõis on ehitatud 1964. aastal ja asub Los Felizes, Los Angeleses. Avatud elu- ja söögitoa, köögi ja nelja magamis- ja vannitoaga majas on kokku 524,3-ruutmeetrit. Lisaks on majas olemas eraldi magamis- ja vannituba külaliste võõrustamiseks.