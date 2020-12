Viis kohta kodus, mida oled unustanud korrastada

Kui te elate väikeses majapidamises, panete tõenäoliselt kõik oma puhastusvahendid köögikapi alla. Aja jooksul võib prügikottide taha koguneda palju ebavajalikke tühjasid ja aegunud pudeleid, mida saab ära visata. Kuna valamu all olev hoiuruum on üsna väike soovitatakse puhastusvahendeid hoida eraldi ruumis. Samuti peaks iga teatud aja tagant vaatama üle nende kehtivuse ja ebavajalikud tooted ära viskama.



Meikimise vahendid



Enamik meist on näinud, kuidas 2020. aasta on meigirutiini drastiliselt muutnud. Isegi, kui eelistate rohkem naturaalselt ilu võiksite sagedamini üle vaadata oma meigikoti sisu. Visake ära ebavajalikud ja aegunud tooted, mida te enam ei kasuta või ei vaja. Pärast seda, kui olete likvideerinud kõik ebavajaliku tunnete ennast kindlasti paremini.



Öökapp



Pole tähtis, kui teil on sissekolimise päeval parimad kavatsused hoida kõik puhtana- aja jooksul muutub teie öökapi sisemus tõenäoliselt rämpsusahtliks. Võtke mõni minut selle tühjendamiseks ja visake ära kõik ebavajalik ning säilitage ruum ainult vajalikele asjadele. Mahutage oma öökappi ainult silmamask, huulepalsam, telefoni laadija ja kõrvaklappide komplekt. Ülejäänud asjad, mida te enne magama minekut ei kasuta pole vajalik öökappi panna.



Ehtekarp



Võtke mõni minut oma kaelakeede lahti harutamiseks, asetage kõrvarõngad tagasi vastavatesse hoidikutesse ja kõik katkised esemed prügikasti. Ehted, mida te enam ei vaja saate hõlpsasti ära annetada või maha müüa, sest kindlasti leidub keegi teine, kes neid armastab ja kanda soovib. Peale ehtekarbi korrastamist ja organiseerimist säästate kodust välja minnes kindlasti rohkem aega.



Külmkapp