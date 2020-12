VIDEO ⟩ Päikeseenergia abil töötav ratastega maja

GoSun Dream on pisike ratastel maja, mis töötab päikeseenergi abil. Seal on olemas kõik, et saaksite mugavalt elada, ringi reisida ja muust mürast eemal olla. Majas on olemas köök koos kõige vajalikuga, vannituba, kaks suurt kaheinimese voodit ja kliimasüsteem.



Kaldus seinte ja lagedega maja interjöör vastab oma nimele tänapäevase viimistlusega. Puhtad valged seinad, mis on ühendatud mustade kappide ja akende kaunistusega, mis omakorda loovad majas mõnusa ja hubase olemise.