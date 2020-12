VIDEO ⟩ Inimesed on võtnud TikTokis leviva lumebaari kinnisideeks

TikTokker @guthut jagas videot sellest, kuidas ta koos pereliikmetega otsustas oma koduaeda ehitada lumest baari. Peale video postitamist on inimesed olnud lumebaari ideest nii vaimustuses, et on võtnud selle omale kinnisideeks. Video kommentaaridest võib lugeda näiteks seda, et inimesed soovivad palgata TikTokkeri pereliikmeid, et oma koduaeda baar sisse seada.



Tingimusel, et elate piirkonnas, kus on hiljuti lund sadanud ja omate koduaeda ei maksa tegevus midagi. See nõuab vaid natukene jõudu, kätetööd ja esemeid oma majapidamisest. Näiteks toolid ja jõulutuled, et muuta baari väljanägemine hubasemaks ja kodusemaks. Loomulikult on vaja enne baari avamist varuda natukene endale meeldivat vägijooki. Kõige parem omadus lumebaari juures on naturaalne jahuti. See tagab selle, et teie jook ei muutuks kunagi leigeks.