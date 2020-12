Kolmelapseline Viljandimaa pere sai tasuta neljatoalise korteri

Suislepas üsna kitsukeses kahetoalises korteris elavad elukaaslased Tanel ja Sille ning nende kolm last käisid teisipäeval Mustlas kingituseks saadud korterit üle vaatamas.

«See tuli üsnagi ootamatult ja samas oli ehmatav, et appi, mis nüüd saab. Seda kõike oli korraga palju, aga samas seda seedides oli ikkagi rõõm,» rääkis pereisa Tanel Tomson.

Viljandi abivallavanem Irma Väre ütles, et oli ise alguses kahevahel, sest kahtles, kas sobiv pere leitakse. «Aga pean tunnistama, et pere on selline mõnus, tagasihoidlik, keda tuli isegi veenda konkursil osalema,» lausus ta.