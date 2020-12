Ühistud saavad kortermaja uudseks rekonstrueerimiseks kuni miljon eurot toetust

Toetusmeetme eesmärk on korrastada üle Eesti ligi 20 viiekorruselist kortermaja, mis on ehitatud kas Tallinnas Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe; Tartus Annelinnas; või teistes linnades «hruštšovka» tüüpprojekti järgi. Sellised, alates 1960. a ehitatud tüüpkorterelamud moodustavad rekonstrueerimist vajavast 14 000 korterelamust olulise osa, hinnanguliselt on selliseid hooneid kõikjal Eestis kokku tuhandeid.