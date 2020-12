Pealtnäha tavalise maja kelder tõstab ihukarvad püsti

Maja müügikuulutuse kirjelduse kohaselt on 2190-ruutmeetrine ühepereelamu Vermont Guildhallis ehitatud 1878. aastal ja see oli endine «vangipidaja elukoht». Ajaloolise maja kirjelduse kohaselt on maja põhiseina külge kinnitatud endine Essexi maakonna vangla, mis lõpetas tegevuse 1969. aastal. Majast leiab algselt trellitatud akendega vangikambrid, vangla kontoriruumid, maast laeni ulatuva rooste ja lõhutud esemed. See tekitab tunde nagu oleksid sattunud Ameerikas asuvasse Alcatrazi vanglasse.



Õnneks on omapärasel nelja magamistoaga elamul hulgaliselt atraktiivsemaid funktsioone, alates verandast kuni eraldiseisva kuurini välja, asjade hoiustamiseks. Samuti on majas väga ebatavaline magamistuba.