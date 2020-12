Profifotograaf jagab nippe, kuidas endast kõige ägedamaid aastavahetuse pilte teha

Pimedal ajal pole just kuigi palju võimalusi meeldejäävate kaadrite või hetkede jäädvustamiseks. Üheks heaks võimaluseks on teha endast ja sõpradest eriline uusaasta foto näiteks Tallinna Lauluväljakul avatud Valguspargis. 30 illumineeritud valgusansamblit annavad siin palju eri võimalusi heaks taustaks ja värvimänguks. Ägedaid pilte ja meeleolukaid kaadreid annab luua ka koduseinte vahel: olgu taustaks tuledesäras kuusk või jõulurüüsse mattunud tagaaed, võimalusi on lõputult.