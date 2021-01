Belgravia Jeevesis töötav professionaalne keemiline puhastaja jagas oma TikToki kontol videot ja hoiatas oma fänne vigade eest, mis rikuvad nende riideid. Ta rahustas fänne ja alustas videot pesumasina sümboliga, selgitades, et kui see on hooldussildi peal siis saab seda tavapäraselt pesta ja loputada.



Mida hooldussildil olevad sümbolid tähendavad?