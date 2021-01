Nõmme keskusesse hakkab mühinal kortermaju kerkima

Nõmme linnaosavalitsuse arhitekt Kristel Ausing ütles ERR-ile, et Nõmme keskuses on lähiaastatel valmimas vähemalt viis uut korterelamut.

«Tundub, et selline buum on lihtsalt tekkinud. Nõmme keskus on pikalt arendusteta seisnud ja nüüd on seal asjad käima läinud,» sõnas Ausing.