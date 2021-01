Kuulsale piraadikütile kuulunud loss vahetab omanikku

Suursuguses lossis on 11 magamistuba, 5 vannituba, mängu ja piljardisaal ja veinikelder. Ruumi pärast pole vaja kindlasti muretseda, sest lossis on olemas veel eraldi kolme toaga külalistetuba ja suvila. Lossi seest võib leida muljet avaldava interjööri. Lossi 10000- ruutmeetrisel maa-alal on olemas eraldi tallid ja koplid hobustele. Lisaks avanevad uskumatud vaated Chevioti mägedele, aedadele ja metsamaale. Loss asub maapiirkonnas ning on heas ja rahulikus kohas, kuid sellel on siiski hea ühendus suuremate linnadega.



Lossi kuulus legendaarsele piraatide tapjale, meremees Sir Chaloner Oglele, kes 1713. aastal alistas reeturliku piraadi Black Barti. Black Bart tuntud kui ka Bartholomew Roberts terroriseeris oma lühikese karjääri jooksul 456 laeva Kariibi mere piirkonnas. Lisaks peetakse teda piraatluse kuldajastu edukamaks piraadiks.