PILDID ⟩ Mitte mingi tavaline pakkumine! Suurupis müüakse 12-toalist luksusvillat

Vahemere kandi uhketest häärberitest eeskuju võtnud villa on kahtlemata üks miljonist siin meie konnatiigi ääres. 2004. aastal valminud elamispaik vahetab omanikku 1,3 miljoni euroga.

10 241-ruutmeetrisel krundil asuvas hoones on 12 tuba. Kahekorruselises villas on viis vannituba ja viis magamistuba. Samuti leiab siit uhke kino- ja piljardisaali. Aiaga piiratud krundil on ka üks saunamaja.