KAS KA SINA ⟩ Vaata, kui palju on Eesti noored valmis kodulaenule kulutama

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on see väga hea näitaja, et pea pooled Balti riikide noortest plaanivad lähiaastail oma kodu osta, sest tulevikule mõeldes on tegu hea investeeringuga. Ta märkis, et riigiti on noorte võimalused laenu tagasi maksta mõnevõrra küll erinevad. Nii on 15 protsenti Leedu ja 14 protsenti Eesti noortest valmis tagasi maksma ka kuni 400 eurot kuus, samas kui Läti noortest saab seda endale lubada vaid 9 protsenti.