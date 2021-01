Asjatundjad leiavad, et 14. jaanuarist kehtima hakkavates muudatustes midagi hirmuäratavat ei ole, kuna need on suunatud eelkõige pahatahtlike üürnike vastu, kes rikuvad lepingulisi kohustusi ja kasutavad seaduseauke, et üüripinnal peremehetseda.