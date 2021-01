TAGASIVAADE ⟩ 2020. aastal Harjumaa korterite hinnad kerkisid, kuid tehingute arv vähenes

Kusjuures võrreldes 2019. aastaga oli tehingute arv eelmisel aastal Harjumaal madalam vaid märtsist kuni augustini ning alates septembrist on tehingute arv taaskord tõusnud. Harjumaal teostati kõige enam tehinguid 2019. aastal märtsis ning 2020. aastal novembris. 2020. aasta novembris teostati lausa 15 protsenti rohkem tehinguid kui eelmise aasta novembris.

Sarnaselt Harjumaale tõusid korterite ostu-müügitehingute ruutmeetrihinnad ka Tallinnas. 2019. aastal teostatud tehingute keskmine ruutmeetrihind oli 1978 eurot ruutmeetri kohta, kuid 2020. aastal 2109 eurot ruutmeetri kohta, mis on 6,6 protsenti rohkem kui eelmine aasta.

2020. aastal langes Harjumaal keskmine korterite ostu-müügitehingute ruutmeetrihind võrreldes 2019. aastaga madalamale vaid juulikuus. 2019. aasta juulikuus keskmine ruutmeetrihind oli 1862 eurot ruutmeetri kohta, kuid 2020. aasta juulis 1858 eurot ruutmeetri kohta. Sarnaselt üle-eelmisele aastale oli kõige kõrgem keskmine ruutmeetrihind just 2020 aasta detsembrikuus ehk 2019. aastal 2041 eurot ruutmeetri kohta ning 2020. detsembrikuus aastal 2109 eurot ruutmeetri kohta, mis on 3,3 protsenti kõrgem kui eelneval aasta.

Võrreldes 2019. aastaga on Harjumaal ja Tallinnas korterite pakkumiste arv vähenenud ja küsitud keskmine ruutmeetrihind tõusnud

Küsitud keskmine ruutmeetrihind oli 2019. aastal kõrgeim detsembris 2251 eurot ruutmeetri kohta ning 2020. aastal novembris 2322 eurot. Korterite müügipakkumiste keskmised ruutmeetri hinnad on alates 2020. aasta augustikuust vähesel määral tõusnud nii Harjumaal kui ka Tallinnas. Harjumaal on jõudnud keskmine ruutmeetrihind 2020. aasta detsembrikuul 2311 euro tasemele, mis on 2,7 protsenti rohkem kui eelneva aasta detsembrikuus, võtab Lahe Kinnisvara analüütik Jaanika-Jane Tõnurist pakkumiste hindade liikumise kokku.