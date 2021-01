VIDEO ⟩ Kogemusteta baaridaam ehitas võimsa köögisaare

Chloe Rose tunnistas, et polnud varem kunagi oma kätega ise midagi valmistanud. See oli suur ja huvitav väljakutse. Kuigi tema peres on inimesi, kes tegeleva puidutööga otsustas ta abist loobuda ja kogu asja oma kätega valmis teha.

Ta jagas oma TikTokis klippi sellest, kuidas nad koos sõbraga veetsid tunde puitu ja muid vajaminevaid materjale hankides. Hoolimata sellest, et nad tunnistasid, et neil pole õrna aimugi mida nad tegelikult teevad. «Mu peres olev tisler naeris terve aeg ega arvanud, et me sellega hakkama saame», lisas Chloe.



Neil polnud aimu, kuidas kasutada õigesti akutrelli ja ohutuse mõttes lisasid nad puidu kokkuminemise kohtadesse liimi. Peale puitkonstruktsiooni kokkupanemist oli aeg terve köögisaar üle värvida. Viimase asjana lisati LED tuled, et muuta köök hubasemaks ja luua parem meeleolu.



Kuna projekti peale ei tahetud palju kulutada läks ise tehtud köögisaar maksma vaid 70 eurot. Köögisaare valmimise järel jagas ta pilte Facebookis, kus see kogus tuhandeid meeldimisi ja inimeste heakskiitu.