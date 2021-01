Kuueliikmeline perekond kolis väiksesse kaubikusse

Abielupaar koos nelja lapsega teadis algusest peale, kui oli otsustanud, et soovivad maailma näha «väljaspool kasti» ehitada omale rataste peal olev kodu. See oli nende jaoks võimalus, et oma unistused täide viia. Üheks põhjuseks oli perega koos olemine ning, et lapsed näeksid erinevaid kultuure ja kaunist maailma, mis on nende ümber.



Esialgu oli perel plaan renoveerida vana haagissuvila, kuid peale oma elustiili kaalumist tundsid nad, et kaubikus elamine sobib nende vajadustega paremini. See on vabadus tõusta üles, minna kuhu iganes ja millal iganes, millal seda ise soovid. Muidugi teadsid nad, et nii väikeses ruumis elamine nõuab elustiilis palju muudatusi, kuid nad ei lasknud ennast sellest heidutada.