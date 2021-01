KAS TEADSID ⟩ Oluline samm, mida ei tohiks mikrolaineahju kasutades kahe silma vahele jätta

Toidu mikrolaineahjus soojendamine on teadlaste sõnul mitmeastmeline protsess, milles ei tohiks järeleandmisi teha, vahendab today.com. Sestap soovitavadki nad sooja pandud toitu vahepeal segada, et kuumus ühtlaselt laiali kanduks. Kui soojendad näiteks eelmise päeva toitu või poolfabrikaate, tuleb mikrolaineahi lihtsalt korraks pausile panna, toit ära segada ja jätkata kuumutamisega. Vastasel juhul on toit kuum ainult pealt ja alt jääb see külmaks.