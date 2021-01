Uus aasta on endaga kaasa toonud järgmise aasta trendide puhangu. Kuna me veedame endiselt palju aega kodus on meil kõigil võimalus oma toa seinad ja interjöör üle käia ning mõelda nende uue välimuse peale. Millised on 2021. aasta ruumide värvitrendid ning mida peaks nendega seoses silmas pidama?