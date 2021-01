Lamasin siis õhtul umbes kümne paiku voodis partneri kaisus ning vaatasime sarja, kui tekkis vajadus kella vaadata. Haarasin telefoni ning lisaks kellaajale nägin ka seda, et mulle on tulnud meil. Üks väike pöidlaliigutus hiljem varises mu illusioon vaimustavalt alanud aastast aga koheselt kokku, sest kirjas seisis lause, et «Üürileping lõpetatud alates 1. veebruarist.» Külm käsi haaras mu sisikonna ümbert kinni ning ma tundsin, kuidas puhkepäevast ammutatud energia mu kehast lahkus. Kas tõesti jälle?!