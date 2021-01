IKEA SISEKUJUNDAJA ⟩ 10 lihtsat sammu keskkonnasäästlikumaks eluks

«Kogu maailmas eelistatakse kõige vähem neid keskkonnasäästlikke lahendusi või algatusi, mida inimesed peavad raskesti rakendatavateks või mis nõuavad suurt elustiili muutust. Kõige keerukamateks nimetavad vastajad jagamisteenuseid, nt mööbli ja riiete rentimine, vastutustundlikku reisimist, mille puhul inimesed keelduvad lendamast ja reisivad oma kodudele lähemale, ja uusi rohelisi tehnoloogiaid, nagu päikesepaneelid või elektriautod. Mida lihtsam on keskkonnasõbralikku lahendust rakendada, seda suurem on tõenäosus, et inimesed otsustavad seda teha,» ütles IKEA Baltikumi kommunikatsioonijuht Renata Dante. Tema sõnul näitas uuring, et inimeste peamine ajend muutusteks on mõju nende tervisele.