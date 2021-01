EKSPERT SELGITAB ⟩ Kuidas uue kodu kvaliteeti hinnata

Kodu soetamine on elu üks suurimaid oste ja põhjendatult soovime, et korter oleks kvaliteetne ning selle väärtus püsiks üle aastate. Kuidas saab huviline tulevase elukoha kvaliteeti hinnata ja milliseid kontrollküsimusi müüjalt küsida?

Uue kodu kvaliteet on väga lai mõiste. Näiteks algab see sellest, kui professionaalselt on hoone projekteeritud ja ehitatud ning milliseid materjale on kasutatud. Lisaks mängib ka rolli, milline on maja ümbritsev elukeskkond ja asukoht. Järgnevalt keskendun aga just korterisisestele ehituslikele ja viimistlusega seotud kvaliteedinäitajatele. Toon soovituste ja näidete kaudu välja, mida jälgida.

Kui valikuks on kodu uusarenduses, saab ostja korterit vaatama minnes ise suure osa kvaliteedikontrollist ära teha selliselt, et hiljem ebameeldivaid üllatusi ei tuleks.

Materjalivalik peegeldab töötegija eesmärki

Nii nagu jälgime rõivaste puhul, kas riie peab vastu, on ka korteri puhul väga oluline vaadata, millest see ehitatud on. Reeglina on vastupidavamad ikka kõrgema kvaliteediga materjalid, mis seetõttu hinnanumbrit kergitavad. Muidugi võib vahel ka soodne asi olla hea ja lühiajaliselt esinduslik välja näha, kuid praktikas on selliste materjalide eluiga lühem. Seetõttu tasub uurida, kas arendaja on eelistanud tunnustatud ja usaldusväärsete tegijate toodangut või on ta nurki lihvinud kasutades soodsamaid ja vähem vastupidavaid materjale.

Näiteks oleneb korteri köögi või vannitoa väljanägemine palju sellest, kuidas on valitud keraamilised plaadid. Kehvemate tegijate tootmisvigade või puuduliku kvaliteedikontrolli tõttu võivad pakutavate plaatide mõõtmed varieeruda, teisel juhul ei ole nende servad täiesti sirged, mis tingib laiemad vuugid. Seega võib jääda lõpptulemus ebatasane ning vähem kvaliteetne.

Ka ustevalik võib anda märku tahtlikust kokkuhoiust. Näiteks odavama klassi n-ö papist siseuksed maksavad küll 30-40 eurot tükk, kuid nad ei ole pikaajalisel kasutamisel kuigi vastupidavad ning võivad ajas kaarduda või punduda. Kvaliteetsemad uksed on küll oluliselt kallimad, kuid samas ka oluliselt püsivamad ja summutavad paremini heli.

Kuna aga kõiki materjalivalikuid silmaga ei näe või hinnata ei oska, tasub arendajalt uurida, mida ehitamisel kasutatud on. Samuti on sobiv küsida materjalide loodussõbralikkuse kohta.

Läbimõeldud ja hoolikas töö kui kvaliteedi lakmuspaber

I-le paneb täpi projekteerimise, ehituse ja viimistluse töö tulemus tervikuna. Korteris ringi käies saab seda üsna hästi ka oma silmaga hinnata.