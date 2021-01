HARULDANE PAKKUMINE ⟩ Lahemaa rahvuspargi piiril on müüa 18. sajandist pärit pilkupüüdev villa

Teadaolevalt 18. sajandist pärinevatele varemetele rajatud maja, üldpinnaga 319-ruutmeetrit, ehitamisel on kasutanud looduskive, käsitsi tahutud prusse, sepistöid ning üle-eelmisest sajandist pärit katusekive. Imeline pesapaik vahetab omanikku 399 900 euroga.

Ehitise seinad on soojustatud klaasvillaga, osad siseseinad on punasest kärgtellisest ning osad silikaattellisest, viimistluseks krohv ning värv. Majale on paigaldatud puitaknad, aknaluugid.