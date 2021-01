Mobiilne ratastel maja, mis on täidetud mugavustega

See on uus kokkupandav pisikene ratastel kodu, mis sobib ideaalselt kodukontoriks, külalistemajaks või muuks vajalikuks otstarbeks. Valgusküllase ja avara puidust sisekujunduse ning säästva linoleumipõrandaga ehitatud maja on varustatud mugavustega, mis võimaldavad tavaelust eemale saada ja näiteks loodusesse kolida.



Maja välismugavuste hulka kuuluvad terasvooder, seedripuust ehitatud aktsentseinad ja katusel olevad päikesepaneelid. Maja seest leiab väikese kööginurga koos puukütte pliidiga, kaks elektrilist seinakütteseadet, seinast laeni ulatuvad aknad ja vannitoa koos tualetiga. Vähest hooldust vajav mobiilne eluruum mahutab kolm inimest. Majas on üks suur kaheinimesevoodi ja kokkupandav voodi. Lisaks on majas sisseehitatud panipaik ja riiulid, mis on väikeses olevas ruumis suureks eeliseks.



Huvi korral saab maja kohta rohkem infot SIIT!