Eestlased tõid turule erilise nutipostkasti

Lahendus on kõigile avatud ja integratsioonivaba, mis tähendab, et nutipostkasti saavad kaupu jätta kõik kullerettevõtted, sõbrad ja tuttavad. ParcelSea nutipostkast koosneb erinevatest moodulitest ja mahutab mitu pakki (L, M, XS), kirju ning kuni 5 toidukotti. Omanik saab sõnumi kaudu teavituse, kui kaup on nutipostkasti sisestatud. Tulevikus saab nutipostkasti kaudu ka pakke välja saata.