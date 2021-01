VIDEO ⟩ Oled unistanud kosmosesse reisimisest? Kosmosehotell avab oma uksed varsti

Eelmisel aastal teatas NASA, et USA idufirma Axiom Space kujundab esimese elamiskõlbliku kosmosekapsli, mis on mõeldud kasutamiseks kommertslikel eesmärkidel. Üle 2 miljardi euro maksev Axiomi kosmosejaam hakkab tiirlema 400 kilomeetri kõrgusel maapinnast. Uus loodav kosmosekapsel loodab vastu võtta peamiselt teadlasi, kuid seda saavad külastada ka kosmoseturistid.



Kellel on soov avakosmost külastada peab, aga arvestama mõningate asjaoludega. See pole nii lihtne ja odav- Kosmosehotelli külastamiseks peab välja käima 45 miljonit eurot. Lisaks peavad hotelli soovivad külalised läbima 15-nädalase treeningu enne, kui neid lubatakse kümneks päevaks kosmosetingimustesse elama. Kindlasti peab arvestama sellega, et treeningu läbimiseks peate olema vähemalt 21-aastane.