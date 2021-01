VIDEO ⟩ Mees jagab lihtsat nippi külmutatud toidukottide sulgemiseks

Toidukottide sulgemiseks võib kasutada erinevaid kotiklambreid ja kummipaelu, kuid neid on lihtne kaotada ja pigem tekitavad need suuremat segadust. Ühel mehel on sellele probleemile lahendus. Austraaliast pärit Philip Quinn jagas TikToki vahendusel videot sellest, kuidas lihtsalt külmutatud toidukotte sulgeda ilma, et peaksite muretsema toidukoti lekete pärast.