Vaadid, milles üks öö maksab kahele keskeltläbi 180 eurot, on suurepärane näide taaskasutuse võimalusest. Omal ajal ligi 15 000 kuni 23 000 liitrit veini mahutanud vaadid on täielikult sisustatud, et pakkuda öömajalistele kordumatut ööbimiskogemust.