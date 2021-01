STIILIPUNKTID ⟩ Ühtegi loodis pinda siit otsida ei tasu: lõbus kinnisvarakuulutus ütleb nii nagu asi on

Kinnistu õuelt leiab 100-aastase õunapuu võrasse peituva kaevu, kanalisatsioon paraku puudub. «See-eest on peldik, mis kevadeti muutub ka puutevabaks vesiklosetiks. Peldik toetub igivanale kuurile, mis pole veel otsustanud, millisesse suunda pikali visata. Hetkel tundub, et selili,» seisab kuulutuses.

Kuulutuse kirjutaja jätkab kurgede dünastia teemal: «Kuuri ees on rohtu mattunud valuvundament, mis kuulus kasvuhoonele. Sellestsinatsest vundamendist paremal, otse krundi piirinurgas on kurepesa spetsiaalse kureposti otsas. Juba umbes 40 aastat. Kas on väga vanad kured või siis dünastia.»