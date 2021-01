PILK PEALE ⟩ Kohanimeregistri kaardil saab nüüd vaadata nii mägede kui bussipeatuste nimesid

Kohanimeregistrisse kantakse kõik Eesti kohanimed. 2020. aastal lisandus kohanimeregistrisse ligikaudu 6000 nimeobjekti, millel on ühtekokku ligi 3800 kohanime. Peatused on tavaliselt paarisobjektid kahel pool teed, millel on sama nimi, aga rohkesti on ka nt kive, puid ja allikaid, millel on mitu nime. Kohanimede kogumine registrisse tagab nii kohtade leidmise kui ka aitab kaasa Eesti keele ja kultuuri säilimisele. Kohanimeandmete alusel lisatakse näiteks Maa-ameti kaartidele nimede kirjed, samuti määratakse hoonetele aadressid.