Kui olete algaja taimekasvataja, siis kaktuse ostmine on kõige parem valik. Need taimed vajavad kasvamiseks loomulikku valgust ja võite need asetada näiteks aknalauale. Samuti ei vaja kaktus palju kastmist. Kevade- ja suveperioodil piisab ainult kord nädalas, talvel iga kolme nädala tagant kasmist.