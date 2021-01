Veganpere kolis suure klaaskupli alla

Meditsiiniõena töötav Ingrid oli keskkonnasäästliku kodu jahil, kus ta saaks ise puu- ja köögivilju kasvatada. Kuid mõistis peagi, et võib-olla on lihtsam ehitada ise kodu, mida nad täpselt vajavad. Nii otsustasidki abielupaar ehitada keskkonnasäästliku kodu, mis asub suure päikesekupli all.



Maja ehitamine nõudis palju raha, kuid nad teenivad raha tagasi tänu minimaalsetele majapidamiskuludele. Nimelt tarbib perekond minimaalselt elektrit ja kasutab vee soojendamiseks päikesekollektoreid. Lisaks elab viieliikmeline perekond ise kasvatatud köögiviljadest, seetõttu on nende toidukulud minimaalsed.