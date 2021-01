PILK PEALE ⟩ Igatsed reisimist? Vaata, mis imet tegi hakkaja pereisa oma koduga

TikToki kasutaja Nissy Simao jagas lugu sellest, kuidas ta oli pikalt kodust eemal viibinud. Samal ajal oli tema isa Steave tundnud lendamisest ja reisimisest suurt puudust, et ta ostis omale eBay internetikaubamajast sõna otseses mõttes kaks lennukit.



Kuigi tema tütar arvas, et ta teeb nalja sai naine teada, et tegelikult on asi tõsine. Koos jagati fotosid ja videosid ühisest elutoast, kus olid olemas lennukisse kuuluvad toolid- sealhulgas turvavöö ja kõigi vajalike detailidega.