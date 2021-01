VIDEO ⟩ Lihtne nipp, kuidas leib kauem värske hoida

Paljud inimesed kasutavad leivakottide sulgemiseks erinevaid klambreid, kuid see nipp välistab nende kasutamise. Emily Arnold jagas TikTokis lühikest videot sellest, kuidas ta keerab pooltühja leivakoti pealmise otsa tihedalt kinni ja asetab selle koti peale tagasi niimoodi, et õhk sinna ligi ei pääseks. Tihedalt suletud kott välistab selle, et sinna pääseks sisse õhk ja leib muutuks kõvaks.



Paljud video alla kommenteerinud inimesed on nipist hämmingus. «Ma õpin TikTokist rohkem kui ma kunagi koolist õppisin,» kirjutas üks naine.