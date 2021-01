LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing leiab, et eraisikult järelmaksuga kinnisvara ostmine on peaaegu murevaba, müümine seevastu riskantsem. «Sisuliselt on tegu pikaajalise laenusuhtega. Pank analüüsib laenusaajaid põhjalikult ja hajutab riskid paljude laenajate vahel; järelmaksuga müüja annab sisuliselt välja pikaajalise laenu, kus kõik panused ja riskid on ühel kaardil,» ütleb ta.