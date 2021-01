Sauna planeerimisest esimese kütmiseni: mida silmas pidada?

Kõigepealt tuleb selgeks teha, kuhu soovid sauna rajada. Näiteks, kas olemasolevasse hoonesse või eraldi seisva hoonena? Lisaks, millised on küttevõimalused: kas elekter või puit? Eestis on seda vähe, aga esineb siiski, et soovitakse natuke korralikumat ja suuremat sauna, aga Elektrilevi poolt ei ole võimaldatud piisavalt elektrivõimsust.