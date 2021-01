STATISTIKA ⟩ Keerulised ajad on meelitanud kinnisvaraturule uued tegijad

Kliendid on reeglina investorid, kes alustavad portfelli üles ehitamisega või on juba valdkonnas kogenud tegijad ja soetavad kortereid suuremas mahus. Peamiselt on tegemist keskeas inimestega, kellel on vaba kodulaenuvõimekus või kellel on kapitali, mida investeerida. Aina enam räägivad kinnisvaraturul kaasa ka noored investorid, kelle investeerimisportfellides on kinnisvaral oluline roll.