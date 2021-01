TEE MÄRKMEID ⟩ 5 kasulikku nõuannet valgustite valimiseks

Lisaks valguse soojusele on tähtis valgusvoo tugevus, eriti oluline on see kodukontoris töötegemisel, köögis söögivalmistamisel, lastel õppetegevuses. Valgusvoogu mõõdetakse luumenites, mida arvestatakse ruutmeetri kohta. Magamistoas piisab mahedamast valgusest, seal võib olla valgustugevus ruutmeetri kohta 150 luumenit, elutoas võiks see olla 200 luumeni kandis, samas kui köögis võiks olla valgustugevus ruutmeetri kohta vähemalt 200-250 luumenit. Kui inimene armastab intensiivset valgust, võib valida ka tugevama valgusvooga valgusti, aga sellega kaasneb risk, et valgus hakkab silmi väsitama. Samas näiteks legosid ja puslesid on mugav kokku panna valgusti all, mille voo tugevus on 300-400 luumenit.