KAUA VÕIB? ⟩ «Tähtede sõja» võtteplatsi ehitus on unise küla elanikel kopsu üle maksa ajanud

«Tähtede sõja» põline tegelane Obi-Wan Kenobi, keda on filmides kehastanud Sir Alec Guinness ja Ewan McGregor, saab isikliku sarja, mille võtteplatsi ehitus ühes Inglismaa väikekülas on kohalikel harja tulipunaseks ajanud.

Disney võttemeeskonna kasutada on Väike-Marlow küla endine kaevanduskarjäär, mille aladele on juba kerkinud kümned majad ja abihooned. Elanikud tunnevad muret looduse ja elukeskkonna pärast: vaikne ja rahulik külaela on asendunud mürarikka ehitustegevuse ja valgusreostusega. Mõte suurlinna melust ja uutest loodavatest töökohtadest kohalikke ei lohuta.